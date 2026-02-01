Нідерланди. Новина

Український універсал підписав контракт до кінця сезону 2025/26 та виступатиме під 47-м номером.

Аякс, Арсенал та Олександр Зінченко досягли угоди щодо прямого переходу українського гравця до амстердамського клубу. 29-річний футболіст підпише контракт до кінця сезону 2025/26, який діє до 30 червня 2026 року.

Пресслужба Аякса повідомила, що Зінченко виступатиме під 47-м номером, хоча раніше грав під 17-м та 35-м.

Ready to play for Ajax.



Welcome, Oleksandr Zinchenko! ❌❌❌ pic.twitter.com/yyk9IWNicY — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026

Першу частину сезону 2025/26 Зінченко провів на правах оренди в Ноттінгем Форест, зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначався.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Арсенал отримає за трансфер українця 1,5 мільйона євро. Перші переговори передбачали можливу оренду до кінця сезону, але в підсумку трансфер відбувся на повноцінній основі.

Директор Аякса з питань футболу Марейн Букер відзначив:



"З Олександром ми підписали досвідченого гравця, який одразу покращить якість складу. Він тактично сильний лівий захисник, додає стабільності в обороні та ідеально пасує до нашого стилю гри."

Для Зінченка це перший клуб за межами Англії з 2017 року. У сезоні 2016/17 він виступав у нідерландській Ередивізі за ПСВ на правах оренди з Манчестер Сіті.

Аякс наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, відстаючи від лідера ПСВ на 18 очок.