Клуб сумнівається у фізичному стані гравця.
Жан-Філіпп Матета, Getty Images
02 лютого 2026, 08:50
Французький нападник лондонського Крістал Пелес Жан-Філіпп Матета наприкінці зимового трансферного вікна впевнений у необхідності перейти до італійського Мілана.
28-річний виконавець перебуває на завершальному етапу трансферу, і напередодні завітав до однієї з лондонських клінік задля медогляду.
Однак під час процедур події почали розгортатись непередбачуваним чином.
Місцеві лікарі мають підозру щодо проблем із коліном у футболіста, незважаючи на запевнення оточення гравця в протилежному.
Відомо, що в 2019 році Матета мав операцію на меніску, після відновлення від якої на подібні негаразди більше скаржився.
Керівництво "россонері" після отримання цієї інформації зібралось на термінову нараду й вирішує долю подальших перемовин.
У цьому сезоні Жан-Філіпп забив 10 голів та віддав два асисти в 34 матчах.