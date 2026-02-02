Італія

Клуб сумнівається у фізичному стані гравця.

Французький нападник лондонського Крістал Пелес Жан-Філіпп Матета наприкінці зимового трансферного вікна впевнений у необхідності перейти до італійського Мілана.

28-річний виконавець перебуває на завершальному етапу трансферу, і напередодні завітав до однієї з лондонських клінік задля медогляду.

Однак під час процедур події почали розгортатись непередбачуваним чином.

Місцеві лікарі мають підозру щодо проблем із коліном у футболіста, незважаючи на запевнення оточення гравця в протилежному.

Відомо, що в 2019 році Матета мав операцію на меніску, після відновлення від якої на подібні негаразди більше скаржився.

Керівництво "россонері" після отримання цієї інформації зібралось на термінову нараду й вирішує долю подальших перемовин.

У цьому сезоні Жан-Філіпп забив 10 голів та віддав два асисти в 34 матчах.