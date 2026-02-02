Гучне повернення до Європи.
Нголо Канте, Getty Images
02 лютого 2026, 08:25
Французький опорний півзахисник Нголо Канте з літа 2023 року виступає за аравійський Аль-Іттіхад, однак незадовго до чемпіонату світу-2026 вирішив повернутись до європейського футболу задля боротьби за місце в команді Дідьє Дешама.
34-річний виконавець останніми тижнями вів перемовини з турецьким Фенербахче, завданням якого було запропонувати гідні умови Аль-Іттіхаду щодо гравця, у якого контракт завершувався б за пів року.
Зрештою, сторони домовились про перехід за 4 млн євро, тоді як Канте в Туреччині отримає угоду до 2028 року.
У цьому сезоні на рахунку Нголо два голи та один асист у 26 матчах.