Туреччина

Гучне повернення до Європи.

Французький опорний півзахисник Нголо Канте з літа 2023 року виступає за аравійський Аль-Іттіхад, однак незадовго до чемпіонату світу-2026 вирішив повернутись до європейського футболу задля боротьби за місце в команді Дідьє Дешама.

34-річний виконавець останніми тижнями вів перемовини з турецьким Фенербахче, завданням якого було запропонувати гідні умови Аль-Іттіхаду щодо гравця, у якого контракт завершувався б за пів року.

Зрештою, сторони домовились про перехід за 4 млн євро, тоді як Канте в Туреччині отримає угоду до 2028 року.

У цьому сезоні на рахунку Нголо два голи та один асист у 26 матчах.