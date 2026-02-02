Інше

Перейде до прямого конкурента в якості протесту.

Французький нападник Карім Бензема цієї зими не знайшов спільної мови з керівництвом аравійського Аль-Іттіхада в питанні продовження контракту й обурився, коли клуб запропонував йому зменшення заробітної платні.

У підсумку, 38-річний виконавець висловив бажання залишити склад "жовто-чорних", після чого очікувалось його повернення до Європи в сподіваннях поборотись за місце в складі національної збірної на чемпіонаті світу-2026.

Однак Бензема вирішив пограти на емоціях Аль-Іттіхаду й домовився про перехід до прямого конкурента свого нинішнього клубу — Аль-Хіляля.

"Сині" запропонували досвідченому гравцю контракт до 2027 року, який незабаром має бути підписано.