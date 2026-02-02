Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 1 лютого 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 22 туру іспанської Ла Ліги у гостях здобув перемогу над Райо Вальєкано (2:1).

Команда Альваро Альбероа зуміла забити швидкий м’яч у важкому першому таймі, де суперники намагались не відпускати Реал далеко від себе.

"Блискавки" зрештою відкрили другу половину власним швидким голом, після чого тривалий час спроби "галактікос" знову вийти вперед не мали особливого успіху. Аж допоки не призначили пенальті у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Райо Вальєкано у рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Мадрид — Райо Вальєкано 2:1

Голи: Вінісіус, 15, Мбаппе, 90+9 (пен) — де Фрутос, 49

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Себальйос, 46), Гюйсен (Алаба, 77), Камавінга — Мастантуоно (Гарсія, 60), Гюлер (Гоес, 77), Чуамені, Беллінгем (Діас, 10) — Мбаппе, Вінісіус

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Чаваррія — Сісс, Гумбау (Валентін, 56) — Ахомаш (Мартін, 84), Паласон (Феліпе, 83), Гарсія (Пача, 77) — де Фрутос (Діас, 56)

Попередження: Себальйос, Вінісіус — Гумбау, Чаваррія, Паласон, Валентін, Баталья, Ахомаш, Пача

Сісс, 80, Чаваррія, 90+13