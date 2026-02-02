Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 1 лютого 2026 року.

Міланський Інтер у матчі 23 туру італійської Серії А у гостях здобув перемогу над Кремонезе (2:0).

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок у матчі на 16 хвилині зусиллями Лаутаро Мартінеса, після чого перевагу "нерадзуррі" подвоїв Пйотр Зелінські на 31 хвилині.

Інтер продовжує очолювати Серію А, випереджаючи Мілан на вісім балів, але "россонері" мають гру в запасі. У Кремонезе 23 бали та 15 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кремонезе — Інтер у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Кремонезе — Інтер 0:2

Голи: Лаутаро Мартінес, 16, Зелінськi, 31.

Кремонезе: Аудеро, Ф. Терраччьяно, Баширотто, Фоліно, Пеццелла, Мале (Йонсен, 90+5), Дзербін, Грассі (Флоріані Муссоліні, 75), Чеккеріні (Фає, 67), Бонаццолі (Джурич, 67), Варді.

Інтер: Зоммер, Біссек, Аканджі, А. Бастоні, Енріке (Дарміан, 60), Зелінські, Сучич (Діуф, 82), Фраттезі (Мхітарян, 60), Дімарко, Ф. Еспозіто (М. Тюрам, 60), Лаутаро Мартінес (Бонні, 74).

Попередження: Чеккеріні, Баширотто, Варді.