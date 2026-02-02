Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 1 лютого 2026 року.

Туринський Ювентус у матчі 23 туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Парму (4:1).

"Стара синьйора" відкрила рахунок у матчі на 15 хвилині зусиллями Бремера, після чого на 37 хвилині Вестон Маккенні подвоїв перевагу гостей.

Потім на 51 хвилині Андреа Камб'язо зрізав м'яч у свої ворота, на що Ювентус відповів голом Бремера, який оформив дубль. Остаточну крапку у матчі поставив Джонатан Девід на 64 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Парма — Ювентус у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Парма — Ювентус 1:4

Голи: Камбіазо 51 (автогол) — Бремер 15, 54, Маккенні 37, Девід 64.

Парма: Корві, Дельпрато, Троїло, Чіркаті, Валері, М. Кейта, Ніколуссі Кавілья (Соренсен 65), Бернабе (Естевес 74), Ондрейка (Ельфеге 75), Пеллегріно, Орістаньо (Брітшгі 46).

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Бремер (Гатті 65), Келлі, Камбіазо, Локателлі, К. Тюрам, МакКенні (Кабал 74), Консейсау (Костич 65), Девід (Опенда 81), Йілдіз (Міретті 46).

Попередження: Чіркаті — Консейсау, Бремер, МакКенні.