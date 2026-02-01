Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 31 січня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Лідс на полі суперників (4:0).

"Павичі" чинили гідний спротив атакам суперників лише до першого пропущеного м’яча.

Після цього "каноніри" повністю захопили контроль над ходом подій на полі та зрештою вже після першого тайму долю матчу було вирішено. Надалі команда Мікеля Артети просто збільшувала власну й без того очевидну перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лідс — Арсенал у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Лідс — Арсенал 0:4

Голи: Субіменді, 27, Дарлоу, 38 (авт.), Йокерес, 69, Жезус, 86

Лідс: Дарлоу — Родон, Страйк, Гудмундссон — Богл, Ампаду, Груєв (Окафор, 46), Джастін (Лонгстафф, 46) — Штах (Ньйонто, 81), Ааронсон (Буонанотте, 71) — Калверт-Льюїн (Піру, 85).

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є (Калафіорі, 75) — Гаверц (Едегор, 61), Субіменді, Райс — Мадуеке (Мартінеллі, 61), Йокерес (Жезус, 76), Троссар (Езе, 81).

Попередження: Гудмундссон — Тімбер