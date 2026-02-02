Україна

Валерій Дубко розповів про перехід до харьківського клубу.

Захисник Металіста 1925 Валерій Дубко прокоментував свій перехід до складу харківського клубу.

"Я шалено радий, що приєднався до Металіста 1925. Відчуваю радість та стимул працювати Чутки про мій трансфер зовсім не заважали. Скажу, що навіть навпаки десь було приємно про себе читати статті та усвідомлювати, що до мене є увага.

Я був на полі проти Металіста 1925 на початку сезону, тоді команда тільки почала входити в сезон, але на той час легко теж не було. Було видно, що команда підкована тактично та технічно, а також має досвідчених та якісних футболістів.

Чи були інші варіанти і чому обрав саме Металіст 1925? Першими почав спілкуватися саме з Металістом 1925. Це амбітний клуб, який ставить перед собою високі цілі та виконує багато робити для їх досягнень.

Думаю, що адаптація не займе багато часу. Багато чого пояснюється та коригується в період тренувань. Також знайомі хлопці, які допомагають швидше пройти цей етап. Хочу розвиватися та ставати кращою версію себе, також хочу допомагати команді досягати поставлених цілей та завдань", — наводить слова Дубко прес-служба клубу.

