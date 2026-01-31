Англія

Вкрай впевнена перемога.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після нищівної перемоги над Лідс Юнайтед (4:0) в рамках АПЛ.

«Виграти на Елланд Роуд з рахунком 4:0 дуже складно, подивимося, коли це станеться наступного разу. Дуже дякую хлопцям.

Команда продемонструвала справжнє домінування, стійкість, характер та, безумовно, якість гри. Мені дуже сподобався настрій команди.

Травма Сака? Ми поки що не знаємо наскільки вона серйозна, Він мав невеликі проблеми на розминці

Мадуеке? Його випустили, коли він найменше цього очікував, і Ноні відреагував дуже добре», – сказав Артета.