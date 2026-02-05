Кандидатів багато, нагорода одна.
Флоріан Вірц, Getty Images
05 лютого 2026, 17:02
Оголошено імена номінантів на приз найкращому гравцю місяця в чемпіонаті Англії за підсумками січня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
На нагороду претендують вісім футболістів::
Ясін Аярі (Брайтон) – 2 голи, 2 асисти;
Патрік Доргу (Манчестер Юнайтед) – 2 голи, 1 асист;
Енцо Фернандес (Челсі) – 3 голи, 1 асист;
Елі Жуніор Крупі (Борнмут) – 3 голи;
Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем) – 3 голи;
Ігор Тіаго (Брентфорд) – 5 голів;
Гаррі Вілсон (Фулгем) – 3 голи;
Флоріан Вірц (Ліверпуль) – 3 голи, 1 асист.