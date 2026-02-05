Англія

Кандидатів багато, нагорода одна.

Оголошено імена номінантів на приз найкращому гравцю місяця в чемпіонаті Англії за підсумками січня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

На нагороду претендують вісім футболістів::

Ясін Аярі (Брайтон) – 2 голи, 2 асисти;

Патрік Доргу (Манчестер Юнайтед) – 2 голи, 1 асист;

Енцо Фернандес (Челсі) – 3 голи, 1 асист;

Елі Жуніор Крупі (Борнмут) – 3 голи;

Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем) – 3 голи;

Ігор Тіаго (Брентфорд) – 5 голів;

Гаррі Вілсон (Фулгем) – 3 голи;

Флоріан Вірц (Ліверпуль) – 3 голи, 1 асист.