Французький півзахисник може влітку змінити клуб, а його трансфер оцінюється в 50 мільйонів євро.

Два англійські гранди Манчестер Юнайтед та Ліверпуль уважно спостерігають за прогресом одного з найперспективніших вінгерів Ліги 1 — Магнеса Акліуша з Монако.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра для видання TEAMtalk, скаути обох клубів активно відстежують виступи 24-річного французького півзахисника.

Зазначається, що влітку Монако може розглянути варіант продажу гравця. Поточна ринкова вартість Акліуша, за даними Transfermarkt, становить близько 50 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні вінгер провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 11 результативних передач, ставши одним із ключових гравців монегасків.