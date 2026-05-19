Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 18 травня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв Бернлі (1:0), завдяки чому наблизився до чемпіонського титулу.

Єдиний та переможний гол команда Мікеля Артети забила на 37 хвилині, а його автором став Кай Гаверц.

Після 37 турів Арсенал набрав 82 очки і посідає перше місце в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять балів, але "містяни" мають гру в запасі. Бернлі набрав 21 бал та посідає 19 місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Бернлі у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал: Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 72) — Едегор (Субіменді, 90+3), Райс, Езе (Льюїс-Скеллі, 72) — Сака, Гаверц (Йокерес, 72), Троссар (Мартінеллі, 90+3).

Бернлі: Вайсс — Вокер, Туанзебе, Естев (Гамфріс, 82), Пірес — Угочукву (Лоран, 71), Флорентіну (Ворд-Праус, 78) — Чауна (Брун Ларсен, 82), Ганнібал (Амдуні, 70), Ентоні — Флеммінг.

Попередження: Гаверц — Ганнібал, Флеммінг , Пірес.