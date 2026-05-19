Керівництво клубу планує увіковічнити ім’я іспанського тренера після завершення сезону.

Манчестер Сіті розглядає можливість назвати одну з трибун стадіону Етіхад на честь головного тренера команди Пепа Гвардіоли. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, остаточне рішення керівництво англійського клубу планує ухвалити після завершення сезону 2025/26.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що нинішній сезон може стати останнім для Гвардіоли на посаді наставника містян. Водночас інсайдер Фабріціо Романо повідомляв про досягнення усної домовленості щодо нового контракту між сторонами терміном на три роки.

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. За цей час іспанський фахівець провів із командою 591 матч, здобувши 423 перемоги, а також виграв 20 трофеїв.