Англійська футбольна ліга (EFL) офіційно оголосила про виключення Саутгемптона з плейоф Чемпіоншипу сезону-2025/26, яке грається за право підвищитися до АПЛ, після рішення незалежної дисциплінарної комісії. Причиною стали численні порушення регламенту, пов’язані з несанкціонованою зйомкою тренувань інших клубів.

Як повідомляється, Саутгемптон визнав провину у порушенні правил, які забороняють спостереження за тренуваннями суперників менш ніж за 72 години до матчу. Йдеться про інциденти перед матчами проти Оксфорд Юнайтед у грудні 2025 року, Іпсвіч Таун у квітні 2026-го та Мідлсбро у травні цього року.

Окрім виключення з плейоф, клуб отримав ще й покарання у вигляді зняття чотирьох очок у турнірній таблиці Чемпіоншипу сезону-2026/27. Також "святі" отримали офіційну догану за всі висунуті звинувачення.

У зв’язку з рішенням дисциплінарної комісії місце Саутгемптона у фіналі плейоф повернули Мідлсбро. Саме команда Кім Гельберга тепер зіграє проти Галл Сіті у вирішальному матчі за вихід до АПЛ, який наразі запланований на 23 травня.

В EFL зазначили, що Саутгемптон має право подати апеляцію. Сторони планують спробувати врегулювати ситуацію вже 20 травня, а результати апеляції потенційно можуть вплинути на склад учасників фіналу плейоф.