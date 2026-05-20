У протоколі арбітра не було згадки про пляшку, кинутою фанатом у бразильця після гола Реала.

Севілья наразі уникла фінансового покарання після скандального епізоду в матчі проти мадридського Реала, коли один із уболівальників кинув пластикову пляшку у вінгера мадридців Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Інцидент стався одразу після того, як бразилець забив єдиний гол у зустрічі 37-го туру Ла Ліги. Під час святкування біля трибун телевізійні камери зафіксували момент, коли пляшка пролетіла зовсім поруч із футболістом, однак не влучила в нього.

Ключовим фактором стало те, що головний арбітр матчу Хосе Марія Санчес Мартінес не згадав цей епізод у своєму офіційному післяматчевому рапорті. Через це дисциплінарні органи автоматично не застосували до Севільї санкції, передбачені статтею 117 Дисциплінарного кодексу, яка дозволяє штрафувати клуби на суму до 602 євро за подібні інциденти.

Втім, ситуація ще може отримати продовження. За інформацією джерела, дисциплінарний комітет Іспанії здатен відкрити окреме розслідування, якщо Ла Ліга включить цей випадок до свого щотижневого звіту щодо порушень.