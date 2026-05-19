ВІВТОРОК, 19 ТРАВНЯ, 22:15 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Челсі останні тижні вийшли надзвичайно турбулентними. Поразка у фіналі Кубка Англії від Манчестер Сіті стала вже четвертим поспіль програним фіналом Кубка для "синіх", а невдовзі після цього клуб офіційно оголосив про прихід Хабі Алонсо, який очолить команду влітку. До завершення сезону керувати Челсі продовжує Калум Макфарлейн, і його головне завдання — не дозволити команді остаточно провалити кампанію.

Попри кризову серію результатів, Челсі поступово почав виглядати більш організовано. Нічия з Ліверпулем на Енфілді в минулому турі перервала серію з шести поспіль поразок у Прем’єр-лізі, а гра проти Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії показала, що команда ще здатна нав’язувати боротьбу топсуперникам. Водночас проблемою залишається реалізація — лише три голи за останні сім матчів. Основна надія в атаці знову ляже на Коула Палмера та Жуана Педро, тоді як Мойсес Кайседо продовжує залишатися ключовою фігурою в центрі поля.

Тоттенгем, навпаки, підходить до дербі у значно кращому настрої. Команда Роберто Де Дзербі набрала хороший хід у вирішальний момент сезону й програла лише один із останніх чотирьох матчів чемпіонату. Нічия з Лідсом у попередньому турі залишила неоднозначні емоції — "шпори" втратили важливі два очки, однак усе ще перебувають поза зоною вильоту та мають чудові шанси достроково гарантувати собі порятунок.

Особливо впевнено Тоттенгем виглядає саме на виїзді. Лише Арсенал та Манчестер Сіті мають більше перемог у гостях цього сезону АПЛ, а останні поїздки до Вулвергемптона та Бірмінгема завершилися для "шпор" успішно. Велике значення для команди може мати повернення Джеймса Меддісона після важкої травми — навіть кілька хвилин у матчі з Лідсом показали, наскільки сильно він додає креативу атаці. Водночас кадрові втрати залишаються серйозними: через травми не зіграють Кулусевські, Кудус, Одобер та Ромеро.

Очікується дуже нервовий та емоційний матч із високим рівнем напруги. Челсі прагнутиме нарешті порадувати власних уболівальників домашньою перемогою після серії невдач на Стемфорд Брідж, тоді як Тоттенгем може зробити величезний крок до збереження прописки в АПЛ. З огляду на принциповість протистояння та турнірну мотивацію обох сторін, у цьому дербі цілком можна очікувати боротьби до останніх хвилин.