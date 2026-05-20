Англія

Іспанський фахівець поки не підтвердив свій відхід із клубу після сезону-2025/26.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував чутки щодо свого можливого відходу з клубу після завершення сезону-2025/26.

Після нічиєї проти Борнмута (1:1) у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги, яка гарантувала Арсеналу чемпіонство, іспанський фахівець не став прямо відповідати на питання про майбутнє, хоча раніше низка авторитетних джерел повідомляла про його можливий відхід влітку 2026 року.

"Я можу сказати, що в мене залишився ще один рік контракту, і ми мали багато років перемог.

Першою людиною, яка має говорити про це, є президент клубу. Коли ми завершимо сезон, ми поговоримо та ухвалимо рішення.

Я — найщасливіша людина на планеті через те, що перебуваю в цьому клубі. Це щось неймовірне", — сказав Гвардіола для Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що керівництво Манчестер Сіті вже розглядає кандидатуру Енцо Марески як потенційного наступника Гвардіоли. Італійський фахівець раніше працював у структурі "містян" та входив до тренерського штабу іспанця.

Пеп Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. За цей час він виграв із клубом шість титулів АПЛ, Лігу чемпіонів та загалом 20 трофеїв.