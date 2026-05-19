Іспанія

Каталонці повернулися до кандидатури Омара Мармуша на тлі пошуків нового нападника.

Барселона знову зацікавилася нападником Манчестер Сіті Омаром Мармушем. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб активно працює над пошуком нового форварда, який має замінити Роберта Левандовські після завершення сезону. Одним із головних кандидатів став саме єгипетський нападник Манчестер Сіті.

У Барселоні розглядали варіант із Хуліаном Альваресом, однак його трансфер вважається надто дорогим. Також каталонцям не вдалося просунутися у переговорах щодо Жуана Педро, якого Челсі не планує продавати.

Саме тому спортивний директор "блаугранас" Деку та головний тренер Ганс-Дітер Флік повернулися до варіанту з Мармушем. У клубі вважають, що універсальність нападника та його вміння комбінувати ідеально підходять під стиль гри Барселони.

Сам футболіст, як стверджується, хоче залишити Англію через нестачу ігрового часу. У Манчестер Сіті він перебуває в тіні Ерлінга Голанда, а також уже відмовився від кількох фінансово вигідних пропозицій із Саудівської Аравії.

Втім, боротьба за Мармуша обіцяє бути непростою. На 27-річного форварда також претендують Атлетіко, Мілан та Галатасарай, тоді як Манчестер Сіті розраховує повернути значну частину коштів, витрачених на трансфер гравця — взимку 2025 "містяни" заплатили за гравця Айнтрахту 75 млн євро.