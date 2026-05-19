Англія

Нічия Манчестер Сіті з Борнмутом гарантувала "канонірам" перший чемпіонський титул АПЛ за 22 роки.

Арсенал офіційно став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Лондонський клуб достроково гарантував собі перше місце за тур до завершення кампанії після того, як Манчестер Сіті не зміг обіграти Борнмут у матчі 37-го туру АПЛ на Віталіті Стедіум.

Команда Мікеля Артети провела один із найстабільніших сезонів за останні десятиліття та нарешті перервала тривале очікування чемпіонського титулу. Востаннє Арсенал вигравав англійську першість ще у сезоні-2003/04 під керівництвом Арсена Венгера — тоді легендарні "непереможні" завершили кампанію без жодної поразки.

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Для Арсеналу це вже 14-те чемпіонство Англії в історії клубу. За цим показником лондонці поступаються лише Манчестер Юнайтед та Ліверпулю серед найтитулованіших клубів країни.

Окремо цей успіх має особливе значення для головного тренера Мікеля Артети. Іспанський фахівець, який очолив Арсенал у грудні 2019 року, до цього вже вигравав із клубом Кубок Англії та два Суперкубки Англії, однак саме титул чемпіона Прем'єр-ліги став його першим великим трофеєм на чолі "канонірів".

Попередні роки Арсенал кілька разів був максимально близьким до золота, але щоразу поступався в боротьбі за титул. До нинішнього сезону команда Артети тричі фінішувала другою в АПЛ, регулярно нав'язуючи конкуренцію Манчестер Сіті та Ліверпулю, однак саме кампанія-2025/26 стала для лондонців історичною.

Зазначимо, що сезон для лондонського Арсеналу ще не завершено. 30 травня у Будапешті на підопічних Мікеля Артети чекає перший за 20 років фінал Ліги чемпіонів, в якому доведеться зустрітися з чинним володарями "вухастого" трофея в особі Парі Сен-Жермен.

Оскільки Арсенал ще жодного разу в своїй історії не виграв Лігу чемпіонів, у "канонірів" буде шанс закрити ще й цей гештальт.