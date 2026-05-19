Англія

Камерунського голкіпера чекають на літніх зборах у Манчестері.

Камерунський воротар Андре Онана після завершення сезону повернеться до Манчестер Юнайтед з оренди в Трабзонспорі. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, манкуніанці розраховують повернути 30-річного голкіпера до команди, попри інтерес до нього з боку клубів з Англії, Туреччини та Саудівської Аравії. Очікується, що Онана приєднається до літніх зборів "червоних дияволів" у липні, після чого керівництво клубу ухвалить рішення щодо його майбутнього.

Онана втратив місце основного воротаря МЮ через нестабільні виступи та серію результативних помилок. Його гра неодноразово ставала об’єктом критики з боку колишніх футболістів клубу та футбольних експертів.

Зокрема, Неманья Матич назвав камерунця "найгіршим воротарем в історії клубу", а легендарний голкіпер Петер Шмейхель заявляв, що команда "ніколи не почувається в безпеці", коли Онана перебуває у воротах.

У нинішньому сезоні у складі Трабзонспора камерунський воротар провів 32 матчі, пропустив 39 м’ячів та шість разів залишив свої ворота "сухими".