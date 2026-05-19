Англія

Наставник Арсеналу залишився задоволений грою команди після перемоги над Бернлі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Бернлі у 37-му турі АПЛ. Про це повідомляє BBC News.

Лондонський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а сам іспанський фахівець високо оцінив дії своїх футболістів, особливо у першому таймі.

"Я задоволений і тим, як ми зіграли, і підсумком матчу. У першому таймі команда діяла на дуже високому рівні, це була одна із найкращих наших ігор у сезоні", — заявив Артета.

Тренер Арсеналу також зазначив, що його команді не вистачило реалізації моментів, аби спокійніше завершити зустріч.

"Жаль, що не вдалося забити другий чи третій гол. Суперник діяв організовано та був налаштований на боротьбу. Чемпіонат залишається напруженим, ми виконали своє завдання. Тепер потрібно дочекатися результатів інших матчів, а потім готуватися до зустрічі з Крістал Пелас", — додав наставник канонірів.

Раніше Гвардіола порівняв VAR із кидком монетки.