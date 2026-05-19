Молодий вінгер Кельна та збірної Німеччини привернув увагу чергового англійського клубу.

Англійський Брентфорд став новим претендентом із Прем'єр-ліги, який виявив серйозний інтерес до лівого вінгера Кельна Саїда Ель Мали. 19-річний футболіст вже тривалий час перебуває під прицілом скаутів Челсі та Брайтон.

Зокрема, чайки вели активні переговори про перехід гравця ще під час січневого трансферного вікна. Проте угода зірвалася, оскільки клубам не вдалося зійтися в ціні: керівництво Кельна навідріз відмовилося знижувати трансферну вартість свого таланта, яка наразі становить близько 35 мільйонів євро.

Завдяки своїй яскравій грі Ель Мала став справжнім відкриттям поточного сезону. Його результативність у Бундеслізі привернула увагу не лише провідних клубів, а й тренерського штабу національної команди. Головний тренер Бундестім Юліан Нагельсман вже викликав юнака до складу головної збірної Німеччини, і зараз гравець має високі шанси потрапити до заявки команди на Чемпіонат світу 2026 року в Північній Америці.

У поточному сезоні Бундесліги Саїд Ель Мала провів всі 34 матчі , відзначився 13 забитими голами та 4 результативними передачами.