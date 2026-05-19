Франція

Португальський півзахисник може знову змінити клуб уже цього літа після завершення оренди в Греції.

Центральний півзахисник Ренату Саншеш найближчим часом повернеться до ПСЖ після завершення оренди в Панатінаїкосі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, грецький клуб не планує активувати опцію викупу футболіста, тому 28-річний півзахисник знову стане гравцем парижан.

Втім, у ПСЖ на Саншеша також не розраховують. Головний тренер Луїс Енріке не бачить португальця у своїх планах на наступний сезон, тому клуб має намір виставити його на трансфер уже цього літа.

У сезоні-2025/26 Ренату Саншеш провів 24 матчі у складі Панатінаїкос, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Схожа ситуація склалася і навколо Рандаля Коло Муані, який після оренди в Тоттенгем також має повернутися до ПСЖ, але може бути проданий.