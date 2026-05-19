Керівництво містян досягло повної домовленості з італійським фахівцем.

Італійський фахівець Енцо Мареска стане наступним головним тренером Манчестер Сіті після того, як клуб залишить його багаторічний наставник Хосеп Гвардіола. Про це повідомив авторитетний спортивний інсайдер Фабріціо Романо. Усі деталі угоди вже узгоджені.

За інформацією джерела, італієць поставить підпис під початковим трирічним контрактом з англійським грандом. Керівництво клубу завжди розглядало Мареску як єдиного та ідеального кандидата на заміну іспанському спеціалісту, чия видатна десятирічна епоха на Етіхад добігає кінця.

Для Енцо Марески структура Манчестер Сіті є абсолютно знайомою. Італієць тривалий час працював пліч-о-пліч із Пепом Гвардіолою і чудово розуміє філософію команди: У сезоні 2020/2021 він успішно очолював молодіжну команду Манчестер Сіті (U-23), з якою виграв чемпіонат Premier League 2.

Влітку 2022 року він повернувся до структури клубу вже у статусі асистента головного тренера першої команди, ставши важливою частиною штабу Гвардіоли в історичному сезоні, коли команда здобула требл.

Попереднім місцем роботи італійського фахівця був лондонський Челсі. Мареска керував синіми з літа 2024 року і залишив посаду на початку 2026 року після 18 місяців роботи на Стемфорд Брідж. Незважаючи на складне завершення співпраці з лондонським клубом, період Марески у Челсі відзначився здобуттям двох великих трофеїв у 2025 році.

Під його керівництвом команда виграла: Лігу конференцій УЄФА (у фіналі Челсі розгромив іспанський Бетіс із рахунком 4:1). Клубний чемпіонат світу ФІФА (впевнена перемога 3:0 у фінальному матчі проти французького ПСЖ).