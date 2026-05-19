Англійський вінгер досяг позначки у 50 голів і 50 результативних передач за лондонський клуб.

Півзахисник Арсенала Букайо Сака продовжує переписувати клубну історію. Як повідомляє пресслужба АПЛ, англієць став лише третім футболістом лондонського клубу, якому вдалося оформити понад 50 голів і 50 асистів у межах англійської Прем’єр-ліги.

На рахунку Сака наразі 60 забитих м’ячів та 50 результативних передач у футболці Арсенала.

За цим показником він приєднався до легенд клубу — Тьєррі Анрі та Денніса Бергкампа. Француз завершив виступи в АПЛ із 175 голами та 74 асистами, а нідерландець записав на свій рахунок 87 м’ячів і 94 передачі.

У нинішньому сезоні Сака залишається одним із ключових футболістів Арсенала у боротьбі за чемпіонство в АПЛ. Він оформив 11 голів та 7 асистів у 48 матчах поточної кампанії.