Команда Хосепа Гвардіоли схибила востаннє в чемпіонських перегонах цього сезону.
Борнмут — Манчестер Сіті, Getty Images
19 травня 2026, 23:29
Борнмут — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Крупі, 39 — Голанд, 90+5
Борнмут: Петрович — Сміт, Гілл, Сенесі (Кук, 90), Трюффер — Адамс, Скотт — Раян (Брукс, 84), Крупі (Клюйверт, 76), Таверньєр — Еванілсон (Унал, 90).
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі — Семеньйо (Савіо, 56), Ковачич (Фоден, 56), Сілва (Шеркі, 56), Доку (Мармуш, 76) — Голанд.
Попередження: Адамс, Гілл, Клюйверт, Трюффер — Родрі