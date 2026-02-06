Англія

Капітан Ліверпуля розкритикував експертів і став на захист Арне Слота

Лідер захисту Ліверпуля Вірджил ван Дейк виступив із відвертим зверненням до медіа та футбольних експертів. В інтерв'ю Sky Sports нідерландець засудив культуру клікбейту та закликав до поваги на тлі жорсткої критики команди та її наставника Арне Слота.

Ван Дейк визнав, що гра команди в цьому сезоні дає приводи для зауважень, проте він провів чітку межу між конструктивним аналізом та токсичними випадами заради переглядів. Особливо його турбує поведінка колишніх футболістів, які зараз працюють коментаторами.

"Особисто я можу сприймати критику, але я трохи хвилююся за наступне покоління. Колишні чудові гравці несуть відповідальність перед молоддю. Іноді критика робиться лише для того, щоб отримати кліки, провокуючи та не думаючи про наслідки для психічного здоров'я гравців, які постійно перебувають у соцмережах", — наголосив капітан.

Він пояснив, що для молодих талантів, які живуть у цифровому світі, різкий перехід від похвали до цькування може стати нищівним ударом. Окремо Ван Дейк прокоментував чутки про можливе звільнення Арне Слота. Захисник висловив повну підтримку співвітчизнику, зазначивши, що Ліверпуль — це не той клуб, де приймають істеричні рішення.

"Я знаю, як влаштований світ і який тиск чинять через результати. Але є критика, а є брак поваги. На мою думку, Слот заслуговує на можливість забезпечити позитивне завершення цього процесу. Ми маємо довіряти процесу", — підсумував Ван Дейк.