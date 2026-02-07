Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 лютого 2026 року.

Завершилася 1444 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА





ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Єврокомісія оприлюднила 20 пакет санкцій проти рф — Урсула фон дер Ляєн

- Пентагон покарає оборонні компанії за затримку боєприпасів для України — Bloomberg

- Чехія загнала на ремонт винищувачі, котрі запросила Україна — Armadny noviny

- Сумарний дефіцит місцевих бюджетів у росії склав 1,538 трильйона рублів, свідчать звіт російського Мінфіну. Це рекордний показник за останні 20 років ведення статистики.

- Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил України — телеграм Президента України

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ

Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту.

З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30; знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, у районах Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки та у бік Залізничного. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського. Бої тривають.

На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувалось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

«Бажаю здоров'я, шановні українці!

Перше – Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі – в частині областей, у підрозділах, те, що стосується захисту від російських «шахедів». Компонент малої ППО – саме протидії ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати. Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись всюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно.

Такий же підхід – в енергетиці. Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання. І багато, багато речей активно прискорюються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокомпаніям – багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам – тим, які справді ефективні. І часто так буває, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними й можна прискорити роботу. На кожному селекторі саме це – значна частина обговорень. Терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання.

Всі в Україні готові допомагати й реально всі допомагають Києву – це багато громад, дуже багато, державні компанії, – всі направляють зараз свій ресурс. Ситуація у столиці дуже складна, досі. Більш ніж тисячу сто будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надано більше допомоги.

І також загалом важливо максимально цифровізувати все, що стосується проблем, які є, наявних проблем, наявних потреб людей, того, чим і як допомагають людям. Чим більше буде такої цифровізації, тим менше часу буде витрачатись ще й на перевірку звітів.

Ще кілька речей. На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей, тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами.

І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія – голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин. Вже були зустрічі Руслана зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма нашими друзями – друзями України в Америці, був Український молитовний сніданок. Усім я хочу подякувати за підтримку й дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне – підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності. Підтримка для України – це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов'язково ми вистоїмо!

Слава Україні!»