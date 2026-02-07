Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Юнайтед прийматиме Тоттенгем.

Поєдинок відбудеться в суботу, 7 лютого, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері, Англія. Початок — о 14:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.93. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.68.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора МЮ: -1,25", представлений показником 2.25.

Коефіцієнтом 2.14 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Браяна Мбемо, тоді як потенційний гол Бруну Фернандеша — 2.89.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і перемога МЮ". На нього можна поставити з показником 2.88.

Слідкуйте за матчем Манчестер Юнайтед — Тоттенгем на Football.ua.