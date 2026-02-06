Англія

Лондонський клуб готовий викласти 30 мільйонів євро за лівого захисника дортмундської Боруссії.

Шведський оборонець Даніель Свенссон має всі шанси змінити Бундеслігу на англійську Прем'єр-лігу вже найближчого літа. У послугах 23-річного латераля дортмундської Боруссії серйозно зацікавлений Арсенал.

"Джмелі" встановили цінник на скандинава у розмірі 30 мільйонів євро. Окрім "канонірів", на гравця також претендують міланський Інтер та Лідс, проте саме лондонський клуб наразі виглядає фаворитом у боротьбі за захисника.

Контракт Свенссона з Борусією чинний до червня 2029 року, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 22 мільйони євро.

У поточному сезоні Даніель стабільно виходить у основі дортмундців, провівши 20 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.