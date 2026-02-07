Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 7 лютого о 17:15.

Лідер чемпіонату Барселона прагнутиме зміцнити свої позиції на вершині Ла Ліги, приймаючи Мальорку, яка веде боротьбу за виживання.

Барселона — Мальорка

Субота, 7 лютого, 17:15, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона продовжує свій впевнений рух до трофеїв. Посеред тижня підопічні Гансі Фліка забезпечили собі вихід у півфінал Кубка Іспанії, здолавши Альбасете (2:1). У чемпіонаті "синьо-гранатові" також не збавляють обертів. Наразі каталонці випереджають мадридський Реал на один бал, і перемога у суботу дозволить їм збільшити відрив до чотирьох очок, оскільки головний конкурент зіграє свій матч лише в неділю. Статистика цілком на боці господарів: Барселона не програвала Мальорці на власному полі з 2008 року, а поточна переможна серія проти цього суперника налічує вже чотири матчі.

Мальорка проводить складний сезон, перебуваючи на 14-му місці лише у двох пунктах від небезпечної зони. Втім, підопічні Гагоби Аррасате прибувають до столиці Каталонії в хорошому настрої після ефектного розгрому Севільї (4:1). "Пірати" останнім часом демонструють ознаки прогресу, вигравши два з трьох останніх турів. Проте головною проблемою команди залишаються виїзні поєдинки: поза межами рідного острова Мальорка здобула лише одну перемогу в 11 іграх, набравши всього п'ять очок. Попри те, що гості мали більше часу на відпочинок, їхнє завдання на Камп Ноу виглядає надскладним, враховуючи форму лідера.

Кадрова ситуація змушує Гансі Фліка до певних маневрів. До лазарету, де вже перебувають Гаві, Крістенсен та Педрі, додався Рафінья — у бразильця проблеми з пахом. Це може відкрити шлях до стартового складу для Маркуса Рашфорда, який має доповнити атакувальну лінію з Ямалем та Ферраном Торресом. Мальорка ж виставить свій найсильніший склад, де головною надією буде Ведат Мурікі, на рахунку якого вже 15 голів у поточному чемпіонаті.

За версією betking на перемогу Барселона можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Мальорка оцінюється показником 14.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.50.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Ольмо, де Йонг, Фермін — Ямаль, Торрес, Рашфорд.

Мальорка: Роман — Маффео, Лопес, Вальєнт, Мохіка — Маскарель, Коста — А. Санчес, Дардер, Віржілі — Мурікі.

Не зіграють: Гаві, Крістенсен, Педрі (Барселона) — немає (Мальорка).

Під питанням: Рафінья (Барселона) — Кумбулла (Мальорка).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 5:1

