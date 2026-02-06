Англія

Нідерландець бачить кардинальні зміни в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про зміни в англійській Премʼєр-лізі. Його слова наводить Sky Sports.

«Звісно, ​​багато що змінилося. Змінилося кардинально. Я не очікував, що ліга буде такою, як цього сезону, тому що я був тут минулого року, і, на мій погляд, вона була зовсім іншою. Можливо, один, два чи три рази ми бачили речі як цього сезону, але зараз відбулися величезні, величезні, величезні зміни.

Подивіться на команду, яка лідирує у Прем'єр-лізі. Справедливо сказати, що вони, безумовно, найкраща команда в лізі з розіграшу стандартних положень. Якщо одна команда досягає успіху – а Арсенал вже кілька років досягає успіху в цьому плані – інші команди намагаються це скопіювати.

Ми також намагаємося грати набагато краще, ніж зараз, але, можливо, ми пішли в інший бік. Якщо ви подивитесь на наших гравців, ми не купували найбільших і найвищих, які є величезною загрозою при стандартних положеннях.

Багато наших гравців вже технічно обдаровані та все більше адаптуються до фізичного стилю гри, який все більше розповсюджується у Прем'єр-лізі.

Тож це позитивний момент. Якщо технічно обдаровані гравці можуть адаптуватися до такого фізичного стилю, який ми так часто бачили цього сезону, то у вас може бути перевага перед рештою», – сказав Слот.