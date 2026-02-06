Головний тренер Тоттенгема відзначив пристрасть свого капітана та його вплив на гру команди перед матчем проти манкуніанців.
Франк та Ромеро, Getty Images
06 лютого 2026, 13:15
Керманич лондонського Тоттенгема Томас Франк поділився думками про характер та виступи капітана "шпор" Крістіана Ромеро. Фахівець цінує емоційність аргентинця, яка допомагає йому вести партнерів за собою.
"Куті — дуже пристрасна людина і викладається на полі на всі сто. Він завжди хоче перемагати, через що у нього іноді бувають спалахи гніву. Але він дуже добре справляється зі своєю роботою", — наводить слова Франка Фабріціо Романо.
У поточному сезоні 27-річний захисник демонструє вражаючу результативність: у 27 матчах в усіх турнірах він забив шість голів та віддав чотири асисти. Чинний контракт Ромеро з клубом розрахований до літа 2029 року.
Вже завтра, 7 лютого, Тоттенгем завітає в гості до Манчестер Юнайтед. Поєдинок 25-го туру АПЛ розпочнеться о 14:30.