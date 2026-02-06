Англія

Головний тренер Тоттенгема відзначив пристрасть свого капітана та його вплив на гру команди перед матчем проти манкуніанців.

Керманич лондонського Тоттенгема Томас Франк поділився думками про характер та виступи капітана "шпор" Крістіана Ромеро. Фахівець цінує емоційність аргентинця, яка допомагає йому вести партнерів за собою.

"Куті — дуже пристрасна людина і викладається на полі на всі сто. Він завжди хоче перемагати, через що у нього іноді бувають спалахи гніву. Але він дуже добре справляється зі своєю роботою", — наводить слова Франка Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 27-річний захисник демонструє вражаючу результативність: у 27 матчах в усіх турнірах він забив шість голів та віддав чотири асисти. Чинний контракт Ромеро з клубом розрахований до літа 2029 року.

Вже завтра, 7 лютого, Тоттенгем завітає в гості до Манчестер Юнайтед. Поєдинок 25-го туру АПЛ розпочнеться о 14:30.