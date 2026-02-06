Англія

Куївін Келлегер, який нині виступає за Брентфорд, став на захист колишніх одноклубників, наголосивши, що ментальне відновлення після смерті Діого Жоти важливіше за результати.

Екс-страж воріт мерсисайдців Куївін Келлегер різко відповів критикам, які атакують мерсисайдський клуб через невдалі результати в поточному сезоні. За словами ірландця, футбольна спільнота недооцінює вплив трагедії, що сталася влітку 2024 року, коли в автокатастрофі загинув форвард червоних Діогу Жота.

Ліверпуль проводить складний сезон після чемпіонського титулу, здобутого Арне Слотом у його дебютній кампанії. Команда страждає від травм та емоційної нестабільності, посідаючи 6-те місце в АПЛ. В інтерв'ю The Independent Келлегер, який покинув Енфілд заради ігрової практики в Брентфорді, назвав критику на адресу гравців недоречною:

"Мені дивно і важко чути, як люди обговорюють виступи гравців Ліверпуля. Чесно кажучи, я не думаю, що цей сезон взагалі важливий для них із футбольної точки зору. Це більше про них особисто і ментально. Люди очікують, що ви досить швидко перегорнете сторінку, але я не думаю, що це так працює", — заявив воротар.

27-річний голкіпер зізнався, що йому було легше пережити втрату друга, перебуваючи на відстані від Енфілда, але він продовжує підтримувати зв'язок із колишніми партнерами. "Я спілкуюся з хлопцями, у мене там багато друзів. Це дуже важкий час для них, з обставинами, які люди, ймовірно, не беруть до уваги", — додав Келлехер.

Нагадаємо, Келлехер перейшов до Брентфорда за 12,5 млн фунтів стерлінгів і допоміг своїй новій команді піднятися на 7-ме місце в таблиці, претендуючи на єврокубки.