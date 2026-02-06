Куївін Келлегер, який нині виступає за Брентфорд, став на захист колишніх одноклубників, наголосивши, що ментальне відновлення після смерті Діого Жоти важливіше за результати.
Куївін Келлегер та Діогу Жота, Getty Images
06 лютого 2026, 15:30
Екс-страж воріт мерсисайдців Куївін Келлегер різко відповів критикам, які атакують мерсисайдський клуб через невдалі результати в поточному сезоні. За словами ірландця, футбольна спільнота недооцінює вплив трагедії, що сталася влітку 2024 року, коли в автокатастрофі загинув форвард червоних Діогу Жота.
Ліверпуль проводить складний сезон після чемпіонського титулу, здобутого Арне Слотом у його дебютній кампанії. Команда страждає від травм та емоційної нестабільності, посідаючи 6-те місце в АПЛ. В інтерв'ю The Independent Келлегер, який покинув Енфілд заради ігрової практики в Брентфорді, назвав критику на адресу гравців недоречною:
"Мені дивно і важко чути, як люди обговорюють виступи гравців Ліверпуля. Чесно кажучи, я не думаю, що цей сезон взагалі важливий для них із футбольної точки зору. Це більше про них особисто і ментально. Люди очікують, що ви досить швидко перегорнете сторінку, але я не думаю, що це так працює", — заявив воротар.
27-річний голкіпер зізнався, що йому було легше пережити втрату друга, перебуваючи на відстані від Енфілда, але він продовжує підтримувати зв'язок із колишніми партнерами. "Я спілкуюся з хлопцями, у мене там багато друзів. Це дуже важкий час для них, з обставинами, які люди, ймовірно, не беруть до уваги", — додав Келлехер.
Нагадаємо, Келлехер перейшов до Брентфорда за 12,5 млн фунтів стерлінгів і допоміг своїй новій команді піднятися на 7-ме місце в таблиці, претендуючи на єврокубки.