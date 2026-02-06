Англія

Лондонський клуб уже розпочав первинні контакти щодо трансферу 20-річного півзахисника, однак у боротьбу може вступити Челсі.

Лондонський Арсенал активно працює над посиленням складу й провів попередні переговори щодо переходу хавбека Корінтіанса Брено Бідона. За наявною інформацією, саме «каноніри» наразі перебувають у найвигіднішій позиції в боротьбі за молодого бразильця, хоча ситуація може змінитися через інтерес Челсі.

Корінтіанс має сильні позиції на переговорах, адже в контракті футболіста прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро. Водночас бразильський клуб готовий до компромісу та може погодитися на продаж гравця приблизно за 30 мільйонів євро вже під час літнього трансферного вікна.

Бідон виступає за основну команду Корінтіанса з березня 2024 року. За цей час він провів понад 100 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та трьома результативними передачами. Його чинна угода з клубом діє до кінця 2029 року.

