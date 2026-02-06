Англія

Чорні коти встановили захмарний цінник на 23-річного Робіна Руфса

Як повідомляє видання Football Insider, одразу три топ-клуби — Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі — вступили в боротьбу за підписання нідерландського голкіпера Сандерленда Робіна Руфса.

Керівництво Сандерленда, усвідомлюючи високий попит на якісних воротарів та платоспроможність потенційних покупців, вирішило зіграти по-крупному. Клуб готовий відпустити свого основного стража воріт лише за суму близько 60 мільйонів євро.

Такий цінник ставить Руфса в один ряд із найдорожчими голкіперами в історії футболу. Для Чорних котів цей трансфер може стати неймовірно вигідною бізнес-операцією: Руфс перейшов до англійського клубу лише у 2025 році з нідерландського НЕК за 10,5 млн євро.

У Сандерленда сильна переговорна позиція, адже угода з гравцем діє до середини 2030 року. У поточному сезоні АПЛ 23-річний нідерландець демонструє солідну гру: у 24 поєдинках він пропустив 26 м'ячів, а у 8 матчах залишив свої ворота сухими, що й привернуло увагу грандів англійського футболу.