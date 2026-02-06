Англія

Колишній вінгер Челсі навряд чи зіграє в англійському чемпіонаті до кінця поточного сезону через бюрократичні перепони.

Рахім Стерлінг, який перебуває у статусі вільного агента, найімовірніше, не зможе приєднатися до жодного клубу АПЛ у найближчі місяці.

Як повідомляє Sky Sports, 31-річний футболіст не встиг підписати контракт до завершення терміну реєстрації складів на заключну частину сезону.

Хоча регламент дозволяє клубам заявляти вільних агентів до 26 березня, це можливо лише за наявності вакантних місць у списку з 25 гравців. Наразі у всіх команд АПЛ заявки заповнені повністю, що фактично зачиняє двері перед досвідченим вінгером.

У поточному сезоні Стерлінг ще жодного разу не виходив на поле. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість чотириразового чемпіона Англії у скромні 5 мільйонів євро.