Северная Америка

Гравець продовжує шукати своє місце на світовій футбольній мапі.

Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес останніми роками потрапляє до футбольних новин виключно під час чергової зміни клубу.

Починаючи з відходу з мадридського Реала влітку 2020 року до англійського Евертона, 34-рінчий виконавець устиг пограти на трьох континентах.

А цієї зими Хамес вирішив пов’язати своє найближче майбутнє з американським клубом Міннесота Юнайтед.

Контракт підписано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, що до цього півзахисник грав з мексиканський Леон та провів за сезон 14 матчів, забив три голи та віддав два асисти.