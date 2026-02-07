Гравець продовжує шукати своє місце на світовій футбольній мапі.
Хамес Родрігес, x.com/MNUFC
07 лютого 2026, 09:09
Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес останніми роками потрапляє до футбольних новин виключно під час чергової зміни клубу.
Починаючи з відходу з мадридського Реала влітку 2020 року до англійського Евертона, 34-рінчий виконавець устиг пограти на трьох континентах.
А цієї зими Хамес вирішив пов’язати своє найближче майбутнє з американським клубом Міннесота Юнайтед.
Контракт підписано до кінця червня 2026 року.
Нагадаємо, що до цього півзахисник грав з мексиканський Леон та провів за сезон 14 матчів, забив три голи та віддав два асисти.