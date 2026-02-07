Іспанія

Гравець точно залишить клуб улітку.

Французький центральний захисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате проводить останні пів року за контрактом у клубі, після чого його подальша доля наразі залишається невідомою.

Майбутнє 26-річного виконавця пов’язують із мадридським Реалом, який останнім часом не виказував активності на цьому трансферному напрямку, проте зрештою вирішив зробити вагомий крок до підписання футболіста вже взимку.

Наявна інформація щодо пропозиції "бланкос" контракту для Конате строком до 2031 року, щодо чого сторони наразі ведуть перемовини.

Також відомо, що Ібраїма вже відхилив навіть більш вагомі у фінансовому плані пропозиції із Саудівської Аравії.

У поточній кампанії на рахунку француза 31 матч та два забитих м’ячі.