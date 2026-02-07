Німеччина

Легенда клубу може залишитись ще на один рік.

Німецький воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр проводить свій 15 рік у клубі й, судячи з усього, не планує на цьому зупинятись.

39-річний виконавець у цьому сезоні зберігає за собою "перший" номер та місце в стартовому складі команди й потенційним його наступникам доведеться зачекати на свій шанс перед тим, як досвідчений голкіпер поступиться власними позиціями.

І хоча чинний контракт гравця розраховано лише до завершення поточного сезону, Баварія вже запропонувала Ноєру продовжити взаємини ще на один рік.

Клуб тепер перебуває в очікуванні на рішення футболіста, який до цього не виказував бажання змінювати робочу атмосферу.

У поточному сезоні Мануель провів 25 матчів, пропустив 26 голів та сім разів відіграв "на нуль".