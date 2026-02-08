НЕДІЛЯ, 8 ЛЮТОГО, 18:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Арне Слота підходить до гри на хвилі впевненості, особливо у домашніх матчах. Дві поспіль переконливі перемоги на Енфілді — 6:0 над Карабахом у Лізі чемпіонів та 4:1 над Ньюкаслом в АПЛ — повернули Ліверпулю атакуючу зухвалість і відчуття контролю. "Червоні" знову грають агресивно, високо пресингують і не бояться нав’язувати супернику хаотичний, але ефективний темп, тоді як Флоріан Вірц нарешті виходить на свій звичний рівень та бере на себе роль головного в атакувальному процесі мерсісайдців.

Водночас оборона підопічних Арне Слота продовжує залишатися зоною ризику. Ліверпуль пропускав у чотирьох із п’яти останніх матчів, часто обмінюючи структурну стабільність на атакувальний вибух. Проте на Енфілді цей баланс традиційно працює: команда забила щонайменше чотири м’ячі у двох із трьох останніх домашніх зустрічей, а нові лідери атаки дедалі впевненіше беруть гру на себе. Можна констатувати факт: без Мо Салаха "червоні" можуть існувати.

Манчестер Сіті залишається взірцем системності, але саме виїзні матчі останнім часом оголюють проблеми команди Пепа Гвардіоли, яка у чемпіонських перегонах відстає від лондонського Арсеналу вже на шість очок. Упущена звитяга над Тоттенгемом через провальний перший тайм (2:2), поразки від Манчестер Юнайтед та Буде/Глімт показали: під тиском і за високого темпу "містяни" допускають забагато помилок, особливо в обороні, яка потерпає від кадрових втрат.

Попри це, загальні показники сезону все ще говорять на користь Сіті: 49 забитих м’ячів і лише 23 пропущені. Команда вміє карати за найменші помилки, а її ефективність у вирішальних фазах гри залишається однією з найкращих у лізі. Важливим психологічним фактором є й перемога 3:0 над Ліверпулем у першому колі, яка стала 1000-м матчем Пепа Гвардіоли в тренерській кар’єрі. Щодо самого керманича Сіті, то на тлі чуток про його можливий відхід влітку сьогоднішній матч проти такого принципового суперника може стати для нього останнім у рамках АПЛ.