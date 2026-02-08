Football.ua представляє прев'ю матчу 25-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 8 лютого та розпочнеться о 18:30.
Ліверпуль — Манчестер Сіті, Getty Images
08 лютого 2026, 08:00
Матчі між Ліверпулем та Манчестер Сіті давно вийшли за рамки звичайних топ-поєдинків календаря. Це зіткнення філософій, темпів і амбіцій, яке часто визначає вектор усього сезону. Чергова серія цього принципового протистояння відбудеться 8 лютого на Енфілді — арені, де нерви, ритм і тиск завжди помножені на два.
ЛІВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СІТІ
НЕДІЛЯ, 8 ЛЮТОГО, 18:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Арне Слота підходить до гри на хвилі впевненості, особливо у домашніх матчах. Дві поспіль переконливі перемоги на Енфілді — 6:0 над Карабахом у Лізі чемпіонів та 4:1 над Ньюкаслом в АПЛ — повернули Ліверпулю атакуючу зухвалість і відчуття контролю. "Червоні" знову грають агресивно, високо пресингують і не бояться нав’язувати супернику хаотичний, але ефективний темп, тоді як Флоріан Вірц нарешті виходить на свій звичний рівень та бере на себе роль головного в атакувальному процесі мерсісайдців.
Водночас оборона підопічних Арне Слота продовжує залишатися зоною ризику. Ліверпуль пропускав у чотирьох із п’яти останніх матчів, часто обмінюючи структурну стабільність на атакувальний вибух. Проте на Енфілді цей баланс традиційно працює: команда забила щонайменше чотири м’ячі у двох із трьох останніх домашніх зустрічей, а нові лідери атаки дедалі впевненіше беруть гру на себе. Можна констатувати факт: без Мо Салаха "червоні" можуть існувати.
Манчестер Сіті залишається взірцем системності, але саме виїзні матчі останнім часом оголюють проблеми команди Пепа Гвардіоли, яка у чемпіонських перегонах відстає від лондонського Арсеналу вже на шість очок. Упущена звитяга над Тоттенгемом через провальний перший тайм (2:2), поразки від Манчестер Юнайтед та Буде/Глімт показали: під тиском і за високого темпу "містяни" допускають забагато помилок, особливо в обороні, яка потерпає від кадрових втрат.
Попри це, загальні показники сезону все ще говорять на користь Сіті: 49 забитих м’ячів і лише 23 пропущені. Команда вміє карати за найменші помилки, а її ефективність у вирішальних фазах гри залишається однією з найкращих у лізі. Важливим психологічним фактором є й перемога 3:0 над Ліверпулем у першому колі, яка стала 1000-м матчем Пепа Гвардіоли в тренерській кар’єрі. Щодо самого керманича Сіті, то на тлі чуток про його можливий відхід влітку сьогоднішній матч проти такого принципового суперника може стати для нього останнім у рамках АПЛ.
За версією букмекерів, сьогодні трохи більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 2.42, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2.66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі, Бернарду Сілва, Рейндерс, Семеньйо, Мармуш — Голанд
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2