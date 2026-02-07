Манкуніанці хочуть купити конкурента для Дало.
Майкл Кайоде, Getty Images
07 лютого 2026, 20:25
Манчестер Юнайтед влітку має намір придбати правого захисника Брентфорда Майкла Кайоде. Про це повідомляє TEAMTalk.
За інформацією джерела, керівництво «червоних дияволів» вже розпочало працювати над планом на літнє трансферне вікно і 21-річний італієць розглядається, як один з пріоритетних варіантів.
Зазначається, що «бджоли» хочуть отримати за свого гравця близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 27 млн. євро.
Цього сезону Майкл Кайоде взяв участь у 29 матчах Брентфорда, але результативними діями не відзначився.