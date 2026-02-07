Англія

Манкуніанці хочуть купити конкурента для Дало.

Манчестер Юнайтед влітку має намір придбати правого захисника Брентфорда Майкла Кайоде. Про це повідомляє TEAMTalk.

За інформацією джерела, керівництво «червоних дияволів» вже розпочало працювати над планом на літнє трансферне вікно і 21-річний італієць розглядається, як один з пріоритетних варіантів.

Зазначається, що «бджоли» хочуть отримати за свого гравця близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 27 млн. євро.

Цього сезону Майкл Кайоде взяв участь у 29 матчах Брентфорда, але результативними діями не відзначився.