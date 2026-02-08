Бразилия

Європейська пригода була напрочуд короткою.

Колумбійський нападник Джон Аріас блискуче провів Клубний чемпіонат світу-2025 у складі бразильського Флуміненсе, що зрештою забезпечило йому трансфер до англійського Вулвергемптона за 17 млн євро одразу після завершення турніру.

Утім, 28-річний виконавець так і не зміг адаптуватись до європейського футболу за пів року перебування в складі "вовків".

І тому вже цієї зими Аріас попросився назад до Бразилії, а місцевий Палмейрас забезпечив його повернення.

25 млн євро заплатили "найзеленіші" та підписали контракт із гравцем строком до 2030 року.

У Вулвергеметоні Аріас провів 26 матчів (1379 хвилин), забив два голи та віддав два асисти.