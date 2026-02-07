Команда Мікеля Артети тепер спокійно спостерігатиме за центральним матчем 25 туру АПЛ.
07 лютого 2026, 19:02
Арсенал — Сандерленд 3:0
Голи: Субіменді, 42, Йокерес, 66, 90+3
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 68) — Гаверц (Езе, 68), Субіменді, Райс — Мадуеке (Мартінеллі, 60), Жезус (Йокерес, 60), Троссар (Нергор, 89).
Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Садікі (Гертрейда, 71), Діарра — Г’юм (Іcідор, 86), Ле Фе, Тальбі (Мандл, 64) — Броббі (Ангуло, 86).
Попередження: Саліба — Броббі