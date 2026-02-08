Італія

Гравець користується популярністю на трансферному ринку.

Італійський воротар Марко Карнезеккі завершив підготовку до "дорослого" футболу в лавах юнацьких команд бергамаської Аталанти й із часом отримав можливість проявити себе в складі основної команди.

25-річний виконавець за останні сезони став стабільним гравцем стартового складу й клуб розраховує на нього під час побудови свого майбутнього.

І щоб нівелювати будь-які трансферні чутки довкола футболіста, наприклад — щодо переходу до міланського Інтера, "Богиня" прагне підписати з ним новий контракт, тоді як чинна угода розрахована до 2028 року.

Аталанта розраховує оформити домовленість строком до 2030 року, запропонувавши гравцю суттєве підвищення заробітної платні.

У цьому сезоні на рахунку Карнезеккі 31 матч, 29 пропущених м’ячів та 13 "сухих" поєдинків.