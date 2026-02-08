Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 8 лютого о 22:00.

Мадридський Реал вирушає до Валенсії, де на стадіоні Месталья спробує продовжити свою переможну серію в чемпіонаті.

Валенсія — Реал Мадрид

Неділя, 8 лютого, 22:00, стадіон Месталья, Валенсія

Валенсія переживає непростий період, балансуючи лише в одному пункті від зони вильоту. Команда Карлоса Корберана демонструє нестабільні результати: після перемог над Хетафе та Еспаньйолом послідувала поразка від Бетіса в Ла Лізі, а посеред тижня "кажани" вилетіли з Кубка Іспанії, поступившись Атлетіку (1:2). Втім, ситуація в таблиці настільки щільна, що одна перемога може підняти левантійців одразу на кілька позицій вгору. Вдома Валенсія традиційно є міцним горішком, набравши 17 очок у 11 матчах, а враховуючи принциповість протистояння з мадридцями, господарі віддадуть усі сили, щоб зупинити фаворита. Головна надія в атаці покладається на вихованця "вершкових" Уго Дуро, який вже забив сім м'ячів у цьому сезоні.

Реал Мадрид набрав вражаючий хід у чемпіонаті (!), здобувши шість перемог поспіль. Оскільки мадридці вже вилетіли з Кубка, вони мали цілий тиждень на підготовку до цього виїзду. Проте кадрові новини не на жарт турбують тренерський штаб. Команді доведеться грати без свого лідера Вінісіуса Жуніора, який відбуває дискваліфікацію, та Джуда Беллінгема, що вибув через травму підколінного сухожилля. Це змусить Арбелоа до суттєвих експериментів у лінії нападу та півзахисту.

Позитивним моментом для гостей є повернення до лав захисників: Александер-Арнольд, Рюдігер та Менді готові допомогти команді, що дозволить Федеріко Вальверде повернутися у звичну зону півзахисту. Очікується, що шанс у старті отримають Браїм Діас та юний талант Франко Мастантуоно, які мають допомагати Кіліану Мбаппе попереду. Валенсія ж виставить максимально бойовий склад із досвідченим Хосе Гая на лівому фланзі оборони.

Історично Месталья є негостинною для Реала — мадридці виграли тут лише один раз за останні три візити, тож недільний вечір обіцяє бути надзвичайно напруженим для обох колективів.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Валенсія оцінюється показником 5.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

Орієнтовні склади

Валенсія: Дімітрієвскі — Фульк'є, Джемерт, Копете, Гая — Ріоха, Угрініч, Пепелу, Данжума — Бельтран, Дуро.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Мастантуоно, Мбаппе, Браїм.

Не зіграють: Ріверо, Діакабі (Валенсія) — Вінісіус Жуніор, Беллінгем, Мілітао (Реал Мадрид).

Під питанням: Коррейя (Валенсія) — Родріго (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

