Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 7 лютого 2026 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над лондонським Тоттенгемом (2:0).

Команда Майкла Карріка провела впевнений перший тайм, а суперники подарували їй вилучення у власному складі, після чого "Червоні дияволи" відкрили рахунок.

У другій половині "шпори" мали поодинокі нагоди, але зрештою вирішили піти ва-банк на останніх хвилинах, і миттєво пропустили вдруге.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Тоттенгем у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 2:0

Голи: Мбемо, 38, Фернандеш, 81

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу (Мазрауї, 87) — Каземіро (Угарте, 87), Мейну (Флетчер, 90+2) — Діалло, Б. Фернандеш, Кунья (Шешко, 75) — Мбемо (Зіркзе, 87).

Тоттенгем: Вікаріо — Палінья (Тель, 80), Ромеро, ван де Вен — Грей, Галлагер (Біссума, 80), Сарр, Удогі (Соуза, 55) — Одобер (Дрегушін, 32), Сімонс — Соланке (Коло Муані, 80).

Попередження: Діалло — Удогі, Ромеро, Палінья

На 29-й хвилині був вилучений Крістіан Ромеро (Тоттенгем) (грубий фол).