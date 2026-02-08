Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 7 лютого 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над Сандерлендом (3:0).

Команда Мікеля Артети цього разу змогла розпечатати ворота суперників лише наприкінці першого тайму, тоді як ледь не провалила початок кожної з половин гри.

Проте зрештою "каноніри" вирішили долю матчу після перерви, і наостанок Йокерес ще й оформив дубль із появи на полі на заміну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Сандерленд у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Сандерленд 3:0

Голи: Субіменді, 42, Йокерес, 66, 90+3

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 68) — Гаверц (Езе, 68), Субіменді, Райс — Мадуеке (Мартінеллі, 60), Жезус (Йокерес, 60), Троссар (Нергор, 89).

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Садікі (Гертрейда, 71), Діарра — Г’юм (Іcідор, 86), Ле Фе, Тальбі (Мандл, 64) — Броббі (Ангуло, 86).

Попередження: Саліба — Броббі