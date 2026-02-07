Англія

Результати чотирьох суботніх матчів англійського чемпіонату.

У суботу, 7 лютого, відбулися матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Тур виявився насиченим: Астон Вілла втратила важливі очки, тоді як Челсі, Евертон і Вест Гем здобули впевнені перемоги.

Матч Фулгем — Евертон був насиченим моментами з обох боків. Господарі відкрили рахунок на 18-й хвилині після автоголу Віталія Миколенка — м’яч від штанги влучив у ногу українця та залетів у сітку.

До перерви господарі ще кілька разів були близькі до голу, двічі влучивши у каркас воріт.

Після перерви Евертон додав у грі: більше контролю м’яча та гостріші атаки. На 76-й хвилині Миколенко реабілітувався, віддавши асист на Дьюсбері-Голла — потужний удар у кут, 1:1. На 83-й хвилині Фулгем сам собі привіз поразку — Лено невдало зіграв і відправив м’яч у власні ворота.

Фулгем – Евертон 1:2

Голи: Миколенко 18 (авт.) – Дьюсбері-Голл 76, Лено 83 (авт.)

Фулгем: Лено – Кастань (Тете 83), Андерсен, Куенка, Сессеньйон – Івобі, Берге – Вілсон, Сміт-Роу (Бобб 83), Чуквуезе (Кевін 75) – Хіменес (Родрігу Муніз 75)

Евертон: Пікфорд – О’Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко (Брентвейт 85) – Гарнер, Гує – Армстронг (Джордж 69), Дьюсбері-Голл (Іроегбунам 90+5), Ндіає – Баррі (Бету 69)

Попередження: Куенка 67 – Гує 18, Гарнер 57, Миколенко 65, О’Браєн 89, Пікфорд 90+8

Головним героєм матчу став Палмер, який оформив хет-трик вже в першому таймі. Два голи були реалізовані з пенальті після фолів на Жоау Педро, ще один — після передачі Марка Кукурелли.

Ці три голи також зробили Палмера першим гравцем Прем’єр-ліги, який оформив три хет-трики в першому таймі.

У другому таймі Вулвз намагалися повернутися в гру, але Челсі впевнено довів матч до перемоги. Це четверта поспіль перемога лондонців під керівництвом Ліама Росеньйора.

Вулвергемптон — Челсі 1:3

Голи: Арокодаре, 54 - Палмер, 13 (пен), 35 (пен), 38

Вулвергемптон: Са — Доерті (Гомеш, 46), Москера, Буено, Буено — Гомес (Бельгард, 80) (Ліма, 90), Гомес (Бельгард, 80) (Ліма, 90) — Хі Чхан (Крейчі, 43), Армстронг, Мане — Арокодаре

Челсі: Санчес — Гюсто (Ачімпонг, 75), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Сантос (Гато, 84) — Палмер (Гарначо, 61), Фернандес, Нету — Педро (Делап, 75)

Попередження: Армстронг — Кукурелья

Вест Гем відкрив рахунок на 13-й хвилині після перехоплення м’яча Саммервіллом. Перед перервою Таті Кастелланос подвоїв перевагу гостей ударом головою після подачі з флангу.

Бернлі намагався відігратися після перерви, але свої моменти змарнував. Серія без перемог Бернлі триває вже 16 матчів, а шанси на порятунок стають дедалі примарнішими.

Бернлі — Вест Гем 0:2

Голи: Саммервілл, 13, Кастельянос, 26

Бернлі: Дубравка — Вокер, Естев, Гамфріс, Пірес Сілва — Межбрі, Едвардс (Брун Ларсен, 67), Флорентіну (Лоран, 46), Ентоні (Фостер, 67), Угочукву (Броя, 79) — Флеммінг (Чауна, 67)

Вест Гем: Германсен — Ван-Біссака, Дісасі, Мавропанос, Малік Діуф (Скарлз, 79) — Боуен (Вокер-Пітерс, 90), Соучек, Фернандеш, Саммервілл (Траоре, 90) — Вілсон (Поттс, 57) — Кастельянос (Пабло, 79)

Попередження: Флорентіну, Гамфріс, Лоран — Діуф

Астон Вілла відкрила рахунок на 22-й хвилині після удару Моргана Роджерса після комбінації з Джейдоном Санчо.

У другому таймі Борнмут зрівняв рахунок: 19-річний бразилець Раян, який уперше вийшов у старті, пройшов захист і точно пробив повз воротаря.

Гості мали шанси для перемоги, але м’яч не пройшов у ворота суперника через блискучу гру воротаря.

Борнмут — Астон Вілла 1:1

Голи: Раян, 55 — Роджерс, 22

Борнмут: Петрович — Трюффер, Сенесі, Хілл, Хіменес (Сміт, 86) — Скотт, Кук, Крупі (Крісті, 65) — Адлі, Еванілсон (Унал, 90), Раян (Брукс, 87).

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь (Богарде, 86) — Дуглас Луїз (Барклі, 77), Онана, Роджерс — Санчо (Матсен, 77), Воткінс (Ебрахам, 86), Буендіа (Бейлі, 67).

Попередження: Хіменес, 35 — Буендіа, 35.